Боксер из Абхазии победил в рейтинговом турнире в Турции

СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Спортсмен из Абхазии Енвер Бзагоа одержал уверенную победу в Международном турнире профессионального бокса в Анкаре, сообщил Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.
По его словам, организаторы турнира заметили 24-летнего боксера во время его участия в вечере профессионального бокса "Кубок государства Абхазия", который состоялся в Новом Афоне 13 июля.
Соперником абхазского бойца был член национальной сборной Турции по боксу, который провел на ринге 10 боев и одержал в них семь побед.
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