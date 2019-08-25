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Боксер из Абхазии победил в рейтинговом турнире в Турции

© Foto / предоставлено Альбертом Карди-оглы
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (365)
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Международный турнир профессионального бокса прошел в Анкаре 23 августа.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Спортсмен из Абхазии Енвер Бзагоа одержал уверенную победу в Международном турнире профессионального бокса в Анкаре, сообщил Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.

По его словам, организаторы турнира заметили 24-летнего боксера во время его участия в вечере профессионального бокса "Кубок государства Абхазия", который состоялся в Новом Афоне 13 июля.

Соперником абхазского бойца был член национальной сборной Турции по боксу, который провел на ринге 10 боев и одержал в них семь побед.

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Темы:
Спортивная Абхазия (365)
Теги:
Абхазия, Турция, бокс


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