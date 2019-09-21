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Боксер Анри Аршба на турнире Бориса Лагутина в Москве (справа)

Боксер Анри Аршба выиграл турнир на призы Бориса Лагутина в Москве

© Foto / Алик Карди-оглы
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (382)
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Турнир на призы двукратного Олимпийского чемпиона по боксу Бориса Лагутина проходил в Москве с 16 по 21 сентября.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер Анри Аршба, воспитанник заслуженного тренера Альберта Карди-оглы, стал победителем турнира на приз двукратного Олимпийского чемпиона по боксу Бориса Лагутина в Москве.

Как сообщил Sputnik Альберт Карди-оглы, победа на турнире позволила 15-летнему спортсмену выполнить норматив кандидата мастера спорта России.

"Анри провел три боя и во всех одержал победы. Он находится в школе олимпийского резерва в подмосковном городе Подольск, где и готовился к турниру", - сказал Карди оглы.

Анри Аршба выступает в весовой категории до 57 килограммов, боксом он занимается три года. На ринге Анри Аршба провел уже 46 боев, из которых в 40 одержал победы.

Боксер Анри Аршба на турнире Бориса Лагутина в Москве (в центре)
© Foto / Алик Карди-оглы
Боксер Анри Аршба на турнире Бориса Лагутина в Москве (в центре)

В турнире на призы двукратного Олимпийского чемпиона по боксу Бориса Лагутина участвовало более ста спортсменов 2003-2004 годов рождения. 

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Темы:
Спортивная Абхазия (382)
Теги:
Альберт Карди оглы, Абхазия, бокс


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