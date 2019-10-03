Турнир по баскетболу, приуроченный ко Дню Победы, завершился в Сухуме

Ежегодный турнир по баскетболу, приуроченный ко Дню Победы и Независимости Абхазии, прошел в Сухуме с 29 сентября по 3 октября.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Команда из Славянска заняла первое место в ежегодном турнире по баскетболу среди ветеранов, приуроченном ко Дню Победы и Независимости Абхазии, сообщил Sputnik тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов.

"Серебро" турнира досталось команде из Абхазии, "бронза" – спортсменам из Новороссийска. По словам Мазова, в этом году турнир прошел на высоком уровне, спортсмены отличились отличной физической подготовкой.

"Игры были очень напряженными и интересными. В принципе, соперники были равны. Мы не ожидали, что абхазская команда дойдет до финала, но удача оказалась на нашей стороне. Из пяти сыгранных игр мы одержали четыре победы и проиграли только одну финальную игру очень подготовленной команде из Славянска," - рассказал он.

В турнире по баскетболу среди ветеранов приняли участие семь команд из Абхазии, Карачаево-Черкесии, Екатеринбурга, Славянска, Новороссийска и Волгограда.

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