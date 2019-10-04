"Травоядный" матч: Манчестер Юнайтед на выезде не смог одолеть АЗ Алкмаар

Нидерландский АЗ Алкмаар принимал английский Манчестер Юнайтед в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. О ходе встречи и ее результатах читайте в материале Sputnik.

Старт сезона для обеих команд выдался историческим: АЗ Алкмар выдал свой лучший старт в Эредивизи, набрав 19 очков по итогам восьми туров. У МЮ, напротив, худшее начало за последние 30 лет: девять очков в семи матчах АПЛ.

Айнар Читанава, Sputnik

АЗ Алкмар, пробившийся в групповой этап Лиги Европы через три раунда квалификации на групповой стадии турнира стартовал с ничьей. Манчестер Юнайтед в Лигу Европы попал напрямую и начал турнир со скромной домашней победы над Астаной (1:0), что тем не менее позволило возглавить группу L после первого тура. На встречу с АЗ Алкмар английский клуб вышел в полурезервном составе без целого ряда игроков основы. На матч также не был заявлен травмированный полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба.

Матч проходил в Гааге, на стадионе "Карс Джинс", так как домашний стадион хозяев "Афас Арена" в данное время не может принимать матчи такого уровня.

Гол с офсайда

После розыгрыша мяча с центра поля игроками МЮ хозяева организовали высокий прессинг на чужой половине поля, который, впрочем, не давал ощутимого результата. На седьмой минуте встречи первую попытку удара предпринял центральный полузащитник "манкунианцев", бразилец Фред. Однако его "выстрел" был заблокирован защитником АЗ Алкмар.

Англичане в начале первого тайма больше владели мячом и при его потере на чужой половине поля старались как можно быстрее его вернуть. На десятой минуте хозяева большими силами перешли на половину поля соперника, организовали затяжную атаку и заработали первый в матче угловой. Игроки Алкмара разыграли стандарт, подали мяч в штрафную площадь соперника, и никем не прикрытый Боадю головой переправил мяч в ворота де Хеа, но гол был отменен из-за положения "вне игры".

В последующие пять минут инициативу перехватили уже хозяева. Опасный момент не реализовал крайний нападающий хозяев Идрисси, который нанес плотный удар из-за пределов штрафной площади по воротам соперника. Де Хеа сыграл надежно.

© AFP 2019 / JOHN THYS Матч "АЗ Алкмар" - "Манчестер Юнайтед"

Разгром по угловым

На 20-й минуте матча "сыроварам" удалось разогнать еще одну атаку своей команды. С фланга последовал прострел во вратарскую зону Манчестера, но Маркус Рохо успел подставить ногу, выбив мяч за пределы поля. К этой минуте по количеству угловых хозяева вели со счетом 7:0.

На исходе получаса игры "манкунианцы", переведя дух, вновь вернули себе мяч и попытались вскрыть оборону противника через фланги. Но ничего толкового игроки Манчестера показать не смогли, за исключением опасного навеса с правого фланга. У защитника АЗ Алкмаар очевидно мяч свалился с ноги и полетел в створ ворот Бизота. Тот в прыжке достал игровой снаряд и в первый раз за матч выручил свою команду.

В следующей атаке молодой вингер "красных" Дэниел Джеймс откликнулся на прострел с правого фланга и нанес опасный удар по воротам. Взятие ворот предотвратила вовремя выставленная нога защитника хозяев.

В концовке первого тайма игроки АЗ Алкмаар попытались перехватить инициативу и подолгу контролировать мяч на чужой половине поля. Иногда это у хозяев получалось, но нередко атакующих игроков подводила техника и исполнительское мастерство. "Манкунианцы" тоже в свою очередь не запомнились красивыми действиями в атаке, допуская много технических ошибок, порой даже в самых простых передачах.

© AFP 2019 / JOHN THYS Голландский полузащитник "АЗ Алкмар" Дани де Вит борется за мяч с валлийским полузащитником "Манчестер Юнайтед" Даниэлем Джеймсом

После перерыва

Второй тайм так же, как и первый, не вышел богатым на опасные моменты. Команды по-

прежнему демонстрировали блеклый и скучный футбол, а основные события матча разворачивались далеко от ворот обеих команд. Команды обменивались лишь попытками организовать атаки, которые редко приводили к более или менее опасному моменту.

На 52-й минуте игроки АЗ Алкмар доставили мяч в штрафную площадь соперника, но после череды рикошетов Давид де Хеа забрал мяч в свои руки и быстро ввел его в игру. Однако контратака Манчестер Юнайтед в очередной раз захлебнулась в центре поля, не успев толком начаться.

Наставник "красных дьяволов" Уле Гунар Сульшер решил усилить атаку своей команды и вместо подуставшего Джеймса выпустил быстроногого Маркуса Рэшфорда. Вплоть до 71-й минуты ничего интересного в матче не происходило, однако плотный удар Вейндала из-за пределов штрафной заставил вздрогнуть болельщиков "манкунианцев", но Давид де Хеа в очередной раз напомнил о том, что он является одним из лучших голкиперов в мире.

На 76-й минуте встречи игроки АЗ вновь пробили с дальней дистанции, но посланный Идрисси мяч пролетел рядом со штангой. Минуту спустя де Хеа вновь пришлось вступать в игру и отбивать удар в упор. Еще один сейв в копилку испанца.

Далее Сульшер с интервалом в несколько минут провел две замены, сняв с игры Гринвуда и Мату, выпустил Лингарда и Мактоминей. Уже через несколько минут пара свежих игроков соорудила опаснейшую атаку. Джесси Лингар получил в штрафной площадке удобный пас и пробил вторым касанием, но не попал в створ ворот. Через несколько минут англичанин и вовсе получил мышечную травму и вынужден был покинуть поле до финального свистка, прозвучавшего в скором времени.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW Арбитр Гедиминас Мажейка беседует с Теном Копмейнерсом

Разбор полетов

Первую и единственную желтую карточку в этом матче на 91-й минуте получил защитник "красных" Диогу Далот. Последние две минуты матча команды доиграли спокойно, смирившись с ничейным результатом. За весь матч "манкунианцы" ни разу так и не пробили в створ ворот, в активе хозяев четыре попадания.

Команда Уле Гунара Сульшера переживает непростые времена. На фоне неудачного выступления в чемпионате, безжалостной критики в адрес главного тренера и постоянных слухов об его увольнении атмосфера внутри команды, откровенно говоря, благоприятной быть не может. Однако это ни в коем случае не умаляет требований к Манчестер Юнайтед как к большому клубу выступать в еврокубках на соответствующем уровне и демонстрировать достойную игру.

После второго тура Лиги Европы УЕФА Манчестер Юнайтед с четырьмя набранными очками опустился на второе место в группе L, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей сербскому Партизану. АЗ Алкмар с двумя очками на третьей позиции в группе.

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