Международный турнир по боксу имени Георгия Блаб прошел в Пицунде

В Международном турнире по боксу, посвященном памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб, приняли участие 257 спортсменов.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. XXV Международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб, завершился в Пицунде, сказал в интервью Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.

В турнире приняли участие 257 спортсменов из городов и районов Абхазии, России, Казахстана и Нагорного Карабаха.

"Турнир прошел на хорошем уровне, среди победителей и обладателей призовых мест есть наши абхазские боксеры. Также хорошо показали себя гости соревнований, которые завоевали медали, к примеру многие представители команды из Московской области, города Подольска попали в финальные бои", - рассказал он.

Всего на турнире разыгрывалось 22 комплекта наград, проинформировал Алик Карди-оглы. Награды разыгрывались среди юношей и взрослых боксеров.

В возрастной категории 2003-2004 годов рождения первые места заняли воспитанники секции бокса Комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Данил Акаба в весовой категории 70 килограммов и Лаша Гогия в весовой категории – более 81 килограмма.

В возрастной категории 2007-2008 годов рождения, первые места завоевали боксеры из Гулрыпша – Данил Квициния в весовой категории 40 килограммов и Ашот Барцикян в весовой категории 41 килограмм.

Читайте также: