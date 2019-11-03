Адлейба о встрече с венесуэльским боксером: очень тяжелый бой

Вечер профессионального бокса, в котором принимал участие Игорь Адлейба, состоялся в Екатеринбурге на площадке Академии единоборств 2 ноября.

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Абхазский боксер Игорь Адлейба после победного боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи прокомментировал в Facebook ход поединка и выразил благодарность болельщикам.

"Хочу выразить огромную благодарность своей стране и всем болельщикам. Не могу всем ответить, но я чувствовал вашу энергию и поддержку. Огромное Вам спасибо. Это наша общая победа и большой шаг в развитии профессионального бокса в Абхазии", - сказал Адлейба.

Прошедший поединок Игорь Адлейба назвал "очень тяжелым" и отметил, что это все-таки был бой за звание чемпиона мира.

Абхазский боксер Игорь Адлейба завоевал титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи, одолев Эдди Кольменареса из Венесуэлы на турнире RCC Boxing Promotions 2 ноября в Екатеринбурге.

Игорь Адлейба - многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

Всемирная боксерская организация (World Boxing Organization WBO) - одна из четырех важнейших организаций профессионального бокса.

В 2004 году WBO получила признание от Всемирной боксерской ассоциации (WBA), В 2006 году - от Всемирного боксерского совета (WBC) и в 2007 году была признана международной боксерской федерацией IBF.

С 2007 года пояс WBO считается обязательным для статуса абсолютного чемпиона мира, наряду с WBA, WBC и IBF.

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