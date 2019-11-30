Черчесов об итогах жеребьевки Евро-2020: надеемся, что удача будет сопутствовать

Футболисты сборной России завоевали путевку на чемпионат Европы-2020, выйдя из отборочной группы I со второго места. Команда Станислава Черчесова набрала 24 очка из 30 возможных.

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что в финальной части чемпионата Европы-2020 сборной России будет сопутствовать удача, которая, по его словам, не покидала команду в отборочном турнире, передает РИА Новости.

"В квалификации нам сопутствовала удача. Надеюсь, что все будет так же и здесь", - сказал Черчесов.

Черчесов также отметил силу сборной Финляндии, с которой россиянам играть 17 июня в Санкт-Петербурге.

"Не могу ничего сказать о сборной Финляндии. Последнее время я не видел эту команду, поэтому не могу оценивать. Но они настолько легко прошли квалификацию, что говорит, что у них достаточно силы и мощи. Многие игроки выступают за границей и способны усилить команду", - поделился мнением главный тренер российской команды.

Чемпионат Европы по футболу даже сложнее чемпионата мира, особенно на групповой стадии, уверен Станислав Черчесов.

"Если посмотреть все группы, никто не проскочит, у всех есть команды, где надо себя проявлять, в третьей и четвертой корзине сильные команды. Чемпионат Европы даже сложнее чемпионата мира, особенно на групповой стадии", - сказал Черчесов журналистам.

В субботу в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа ЕВРО-2020. Сборная России в группе В сыграет с командами Бельгии (13 июня в Санкт-Петербурге), Финляндии (17 июня в Санкт-Петербурге) и Дании (22 июня в Копенгагене).

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