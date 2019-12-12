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Тайбоксер из Абхазии вышел в финал "Кубка Содружества" в Нижнем Новгороде

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Темы:
Спортивная Абхазия (423)
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XIII Открытый всероссийский турнир по тайскому боксу "Кубок Содружества -2019" проходит в Нижнем Новгороде с 10 по 13 декабря.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Юный спортсмен из Абхазии по тайскому боксу Леон Амичба вышел в финал Всероссийского турнира "Кубок Содружества -2019" в Нижнем Новгороде, сообщил корреспонденту Sputnik президент Федерации тайского бокса республики Тимур Гергедава.

"Леон выиграл полуфинальный бой, а завтра будет финал", - сказал Гергедава. 

© Foto / Тимур Гергедава
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Как раннее сообщал президент Федерации тайского бокса, если Амичба победит в финале соревнований, то он сможет рассчитывать на звание мастера спорта России.

XIII Открытый всероссийский турнир по тайскому боксу "Кубок Содружества - 2019" пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 13 декабря.  В нем участвуют около 500 спортсменов из регионов России, Республику Абхазия представляют пятеро тайбоксеров – Леон Амичба, Давид Амичба, Анри Шанава, Сиро Геворкян и Сандро Цвижба, который взял "золото" на турнире в среду 12 декабря.

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Темы:
Спортивная Абхазия (423)
Теги:
Абхазия, бокс


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