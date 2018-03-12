Новости по теме День защитника отечества

Сотрудники пограничного Управления ФСБ России и пограничного отряда СГБ республики ежедневно выполняют задачи по охране государственной границы Абхазии.
Сотрудники Пограничного отряда СГБ Абхазии и Пограничного управления ФСБ России в республике ежедневно выполняют задачи по охране государственной границы Республики Абхазия.
После выступлений в Луганске Иосиф Кобзон отправится в Донецк, где также намерен выступить с бесплатными концертами.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.