Новости по теме Оскар (премия)

В Лос-Анджелесе 28 февраля состоится 88-я церемония вручения самой старейшей и престижной премии в области кинематографии - "Оскар". Пожалуй, главная интрига этого действа — дадут ли, наконец, Леонардо Ди Каприо долгожданную статуэтку, которую он пытается получить уже в шестой раз.
Американский президент уверен, что главной целью любой отрасли, в том числе кино, является предоставление каждому возможности показать свой талант, однако надо разобраться, был ли такой шанс у всех.
Голливуд внушает миру свои гуманитарные ценности и представление о справедливости, американские фильмы несут идею, что "самое важное - человек, а вовсе не государство", заявил Sputnik кинокритик Даниил Дондурей.
Об интриге быть "Оскару" в руках у Ди Каприо или не быть рассуждает колумнист Sputnik Изольда Хагба.
США разгорается скандал вокруг кинопремии "Оскар", которой обещали устроить бойкот из-за отсутствия второй год подряд среди номинантов чернокожих актеров.
Фильм-трагикомедия, повествующая о судьбе некогда известного актера, который готовится сыграть роль в бродвейской постановке, кроме того, получил "Оскара" за лучший сценарий и режиссуру
22 февраля В Лос-Анджелесе пройдет 87-я церемония вручения главных кинематографических наград года - "Оскаров". Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" выдвинут на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
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