Новости по теме Сухумская крепость

Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия рассказал Sputnik о выбранном месте для празднования Дня города, Сухумской крепости.
Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия рассказал Sputnik о выбранном месте для празднования Дня города - Сухумской крепости.
Основанный в VI веке до нашей эры греческими колонистами, изначально он звался Диоскуриадой, позже римляне назвали его Себастополисом, при турках его нарекли "крепостью из воды и песка", и он стал Сухум-кале, абхазы же зовут столицу своей родины Акуа.
Сухумская крепость – особо значимый объект историко-культурного наследия, на территории которого были найдены ценнейшие материалы из разных исторических эпох Сухума.
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