Новости по теме алкоголь

Это может произойти в связи с тем, что предприятия общественного питания категорически не желают подключаться к системе ЕГАИС, которая должна начать применяться в оптовом звене с 1 января, в розничном — с 1 июля 2016 года.
100 литров нелегальной алкогольной продукции задержали Сочинские таможенники на автомобильной составляющей таможенного поста российско-абхазской границы.
УВД Сухума несколько раз в неделю будет проводить контрольные закупки в магазинах столицы для реализации решения сухумского Городского Собрания о запрете на продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
Депутаты сухумского Городского Собрания приняли решение о запрете алкогольной и табачной продукции лицам, не достигшим совершеннолетия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.