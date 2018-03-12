Новости по теме архивы

15 марта 1929 года Президиум центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров ССР Абхазия принял постановление "Об организации архивного дела".
Как рассказал журналистам начальник Центрального архива Минобороны РФ Игорь Пермяков, в соответствии с российским законодательством через 30 лет после ЧП может быть организована комиссия, которая определит возможность снятия грифа секретно.
XXXII раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся в Женеве .
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Смотрите на архивных кадрах, какую цену заплатил советский народ за Победу над фашизмом.
Ученый и общественный деятель Александр Орлов-Кретчмер представил свою трилогию "Образы Абхазии".
Ценные архивные данные были переданы абхазской стороне на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье.
МИА "Россия Сегодня" запустит мультимедийный проект о ВОВ. На веб-сайте агентства и на городских медиаэкранах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга разместят мультимедийные исторические зарисовки под названием "15 ударов Красной Армии", посвященные ключевым сражениям Великой Отечественной войны.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.