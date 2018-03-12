Новости по теме балет

Балетная студия при Государственном училище культуры в Сухуме существует уже восемь лет, на сегодняшний день это единственное место в республике, где обучают балерин.
Майя Плисецкая родилась 90 лет назад, 20 ноября 1925 года. Смотрите на архивных кадрах интервью знаменитой балерины и фрагменты балета П. Чайковского "Лебединое озеро", где она исполняла заглавную партию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.