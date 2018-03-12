Новости по теме библиотеки

Национальной библиотеке Республики Абхазия имени Ивана Папскир исполнилось 95 лет.
Директор Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир Борис Чолария рассказал Sputnik о проблемах в работе, связанных с нехваткой кадров.
Врач-психиатр Константин Ануа передал в дар Национальной библиотеке Абхазии библиографическую редкость - энциклопедический словарь "Гранат".
Спортивные и творческие коллективы из всех районов Абхазии, из Адыгеи, Краснодара и Москвы собрались на III Молодежном Арт-фестивале «Прогулка по набережной», который открылся в Сухуме 25 сентября.
Трехлетняя реконструкция Национальной библиотеки завершена, однако из-за отсутствия спецоборудования она не может принять читателей, сообщил Борис Чолария.
Реконструкция Государственной национальной библиотеки имени Ивана Папаскир завершится в течение нескольких месяцев.
Реконструкция Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир началась в 2012 году.
Всемирный день книги и авторского права ежегодно отмечается на планете 23 апреля, начиная с 1996 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.