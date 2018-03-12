Новости по теме чп

Перекрытия второго этажа обрушились в казарме 242-го учебного центра ВДВ на окраине Омска в воскресенье, по меньшей мере 18 человек погибли, под завалами остаются люди. Смотрите на видео кадры с места ЧП.
Продолжается поиск еще пяти человек. Девятнадцать военнослужащих находятся в больницах. Одной из версий причин, приведших к трагедии, называется нарушение технологии при строительстве.
МЧС России по части Международной организации гражданской обороны (МОГО) оснастило пожарно-спасательные подразделения Абхазии, укомплектовав их техникой российского производства.
Обнаружено тело утонувшего в озере Рица первого заместителя начальника Уральского таможенного управления России Вадима Мясникова.
Из-за поведения болельщиков сборной Черногории матч между сборными России и Черногории в пятницу был отменен во втором тайме. Фанат бросил файер во вратаря россиян Акинфеева, после чего он покинул поле на носилках.
Вратарь сборной РФ по футболу Игорь Акинфеев оправляется после травмы, полученной в отборочной встрече чемпионата Европы-2016, когда фанат бросил с трибуны файер. Смотрите кадры матча Черногория-Россия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.