Новости по теме день флага

День флага в Сухуме отметили народными гуляниями, в которых приняли участие как взрослые, так и самые маленькие.
Празднование Дня флага в Сухуме завершилось концертом и массовыми народными гуляниями.
Празднование Дня флага в Сухуме завершилось концертом и массовыми народными гуляниями.
В рамках празднования Дня Государственного флага Абхазии в столице республике открылась выставка национальных ремесел и традиционной кухни.
В рамках празднования Дня флага в Сухуме состоялся телемост с братскими народами в Карачаево-Черкесской республике.
Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года.
Первый экземпляр флага Абхазии, изготовленный в 1992 году, станет экспонатом новой выставки музея Боевой Славы в Сухуме.
Каждая страна имеет свой государственный или национальный флаг, олицетворяющий ее независимость, суверенитет и место в мировом сообществе.
23 июля в Абхазии отмечают День Государственного флага, утвержденного сессией Верховного Совета республики в 1992 году.
Законодательные акты о Государственном флаге и Государственном гербе Республики Абхазия были приняты Верховным Советом Абхазии 23 июля 1992 года.
Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года.
Накануне празднования Дня флага абхазские модельеры рассказали о создании одного из главных атрибутов праздника – абхазского национального костюма.
23 года исполнилось со дня принятия Государственного флага Республики Абхазия.
Модельер Арда Аршания рассказала о том, как сшила первый Государственный флаг Абхазии в 1992 году.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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