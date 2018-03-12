Новости по теме деревья

13 ноября 2014 года в День Добра по инициативе фонда содействия развитию города "Акуа" в Сухуме была проведена акция по озеленению части набережной. Было посажено 30 сосновых деревьев, из которых прижилось 5, несмотря на это, фонд продолжит работу в этом направлении.