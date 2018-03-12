Новости по теме деревья

Сезонная санитарная обрезка деревьев и кустарников началась по улице Эшба и продолжится на Кодорском шоссе.
Коллекция уникальных растений Ботанического сада пережила январские снегопады.
13 ноября 2014 года в День Добра по инициативе фонда содействия развитию города "Акуа" в Сухуме была проведена акция по озеленению части набережной. Было посажено 30 сосновых деревьев, из которых прижилось 5, несмотря на это, фонд продолжит работу в этом направлении.
Коммунальное управление администрации города Сухум приступило к работам по расчистке парка по улице Агрба в Новом районе в четверг 5 ноября.
Одна из уникальных достопримечательностей Сухума – Ботанический сад Института ботаники Академии Наук Абхазии. Это один из старейших ботанических садов мира.
Фонд содействия развитию Сухума "Акуа" в понедельник провел акцию "Лечение пальм" на набережной Махаджиров.
Фонд содействия развитию Сухума "Акуа" провел в понедельник акцию "Лечение пальм" на набережной.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.