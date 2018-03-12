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Новости по теме дизайн

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  • 18:50 08.03.2016
    1024

    Мода с абхазским акцентом

    Пока в Париже проходит неделя моды прет-а-порте, а женщины во многих странах отмечают самый красивый и весенний праздник, Sputnik решил обратиться к теме моды. Как различные дизайнеры используют традиционные элементы в современной одежде, насколько такие наряды пользуются спросом в Абхазии, узнавал корреспондент Sputnik Владимир Бегунов.

  • 11:52 01.03.2016
    2571

    Пицунда к курортному сезону изменит ландшафт

    Долгие годы внешний облик курорта Пицунда оставался неизменным, но с учетом уникальной растительности и особенного микроклимата Пицунды был разработан и уже поэтапно воплощается в жизнь новый дизайн-проект курорта.

  • пр. Леона
    12:09 18.03.2015
    2042

    Главный архитектор: разная плитка на проспекте Аиааира – моя идея

    Глава столичной администрации поручил Управлению архитектуры города Сухум осуществлять контроль за работой по выкладке тротуарной плитки на проспекте Аиааира относительно дизайна, способа укладки, размера газонов и тротуарной части, сообщила Тамара Лакрба.

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      Карта ремонта дорог Абхазии

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