Новости по теме форумы

Роль гражданского общества и общественной дипломатии обсудят участники международного форума, проходящего в Сочи с 19 по 20 апреля.
Культурный сезон 2016 в Абхазии откроет международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам сохранения историко-культурного наследия. Научный форум пройдет в Сухуме в апреле 2016 года.
Премьер-министр Республики Абхазия прокомментировал итоги работы форума "Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов".
Инновационный подход присутствовал на всех этапах разработки Стратегии развития Абхазии, отметила научный редактор Стратегии Галина Тимофеева.
Российская делегация прибыла в Абхазию для участия в Международном форуме: "Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов".
Инициативу по разработке долгосрочной стратегии развития Абхазии в России ждали давно, отметил Сергей Глазьев.
Рауль Хаджимба встретился с советником президента России по региональной экономической интеграции Сергеем Глазьевым в среду 16 декабря.
Стратегию развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов обсудят на открывшемся в Сухуме международном форуме с участием абхазских и российских экспертов.
Научно-образовательный форум "Инновационные условия развития науки и образования в межкультурном взаимодействии" открылся в Абхазском государственном университете в среду 9 декабря, сообщил корреспондент Sputnik с места события.
О прошедшем в Абхазии VI Российско-абхазском деловом форуме, о государственных гарантиях и поддержке российских инвестиций, рассказал в интервью Sputnik руководитель РОО "Апсадгьыл" Беслан Эшба.
13 ноября в Сухуме прошел VI российско-абхазский деловой форум, в котором приняли участие высшие должностные лица Республики Абхазия и представительная делегация высокопоставленных лиц с российской стороны. "Sputnik" встретился с директором Института актуальной экономики Никитой Исаевым и узнал, какие наиболее острые вопросы звучали в Сухуме.
Главы делегаций шестого российско-абхазского делового форума ответили на вопросы журналистов.
Мнение жителей европейских стран отличается от официальной точки зрения властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что ведомство получает множество писем от иностранцев, выражающих поддержку России.
По мнению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, "мир сейчас смотрит не в ту сторону, смотрит не в сторону настоящих угроз, которые угрожают всем нам, где бы мы ни жили, откуда бы мы ни приехали, где бы мы ни находились".
Форум европейских и азиатских медиа (ФЕАМ) собирает ведущих медиаэкспертов для обсуждения тенденций и прогнозирования процессов развития медиаиндустрии.
Итоги работы молодежного форума "Абхазия-2015" были подведены в воскресенье 8 ноября.
В ходе пленарного заседания Молодежного форума "Абхазия-2015" были озвучены все мероприятия, которые будут проходить в рамках форума, представлены эксперты, которые будут проводить и вести круглые столы.
В форуме принимают участие более 130 человек, в том числе делегаты из ЛНР, Приднестровской Молдавской республики, Крыма, республик Северного Кавказа и Южной Осетии.
Форум европейских и азиатских медиа, организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", пройдет 10 ноября в Москве.
Площадка форума позволит предметно обсудить проблемы молодежной политики Абхазии, России и пророссийски настроенных государств, а также спланировать совместные действия и мероприятия, отметил председатель Госкомитета по молодежной политике Алиас Авидзба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.