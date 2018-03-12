Новости по теме гостиницы

Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору проводит сертификацию средств размещения отдыхающих.
По инициативе руководителей объектов санаторно-курортного комплекса Гагры впервые в Абхазии начала свою работу Ассоциация санаториев, домов отдыха, пансионатов и учреждении гостиничного типа.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.