Новости по теме ярмарки

Новогодний Арт-Маркет 2015 - фестиваль дизайна, хендмейда и творческой фантазии - будет проходить в Сухуме во Дворце спорта имени Сергея Багапша с 26 по 27 декабря. В этом году гостям мероприятия предоставится возможность принять участие в поэтическом проекте Sputnik.Чтения.