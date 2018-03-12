Новости по теме ярмарки

Новогодний Арт-Маркет 2015 - фестиваль дизайна, хендмейда и творческой фантазии проходил в Сухуме с 26 по 27 декабря.
Новогодний Арт-Маркет 2015 завершился в Сухуме в воскресенье 27 декабря во Дворце спорта имени Сергея Багапш.
Новогодний Арт-Маркет 2015 - фестиваль дизайна, хендмейда и творческой фантазии - будет проходить в Сухуме во Дворце спорта имени Сергея Багапша с 26 по 27 декабря. В этом году гостям мероприятия предоставится возможность принять участие в поэтическом проекте Sputnik.Чтения.
Новогодний Арт-маркет 2015 - фестиваль дизайна, хендмейда и творческой фантазии - пройдет в Сухуме 26 и 27 декабря.
На ярмарке-выставке, организованной Торгово-промышленной палатой Абхазии в рамках VI российско-абхазского делового форума, приняли участие 54 абхазских предпринимателя.
Выставка дизайнерских изделий, хенд-мейдов "Арт-маркет Лето – 2015" завершила свою работу в Сухуме в воскресенье 23 августа.
Ежегодная выставка дизайнерских изделий "Арт-маркет" открылась в Сухуме в субботу.
XV юбилейная межрегиональная универсальная оптово-розничная ярмарка "Курская Коренская ярмарка – 2015" проходила с 11 по 14 июня.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.