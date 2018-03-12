Новости по теме конфликты

Президент России Владимир Путин рассказал о планах "нормандской четверки" на ближайшее время.
Глава МИД Абхазии выразил надежду, что установленное прекращение огня будет носить продолжительный характер и позволит избежать дальнейшей эскалации напряженности и новых жертв.
Для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Россия готова приложить все необходимые усилия.
Россия и Запад призывают Армению и Азербайджан прекратить нарушение перемирия.
Оппозиционная партия "Армянский национальный конгресс" (АНК), на фоне обострения ситуации в зоне карабахского конфликта, заявила о полной консолидации с властями страны.
В столице Нагорного Карабаха - Степанакерте организован сбор добровольцев.
Состояние двух детей, пострадавших в Нагорном Карабахе от обстрела с азербайджанской стороны, тяжелое, но их жизни ничто не угрожает
Армения и Азербайджан заявляют о резком обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана заявляет, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении
О миграционном кризисе и урегулировании сирийского конфликта, рассказал декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
Курды — союзники и американской коалиции, и РФ в борьбе против ИГИЛ и Джебхат ан-Нусры, начало переговоров без участия этой группы будет проявлением слабости со стороны международного сообщества.
Глава министерства иностранных дел ФРГ в очередной раз подчеркнул роль Российской Федерации в урегулировании сложных мировых процессов.
По словам Джеффри Пайетт, США готовы помогать властям Украины в Донбассе и в проведении реформ в стране.
Общее настроение министров иностранных дел России, Украины, Франции и Германии по итогам парижских переговоров, скорее, пессимистичное, прогресса по одному из ключевых вопросов - выборам в Донбассе - так и не удалось достичь, во многом из-за позиции Киева.
В Сирии сохраняется клубок неразрешимых противоречий, который подпитывает и будет подпитывать военную активность, в том числе и попытки разрушить стартовавший мирный процесс, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Если Россия стремится укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, ей необходимо выработать план решения курдской проблемы, считает один из лидеров курдов Мурат Карайылан.
Не думаю, что кто-то готов выбросить полотенце на ринг или искать "план Б" по решению сирийского конфликта, заявил представитель госдепартамента Марк Тонер.
Международный уголовный суд начал расследование по делу о военных преступлениях в Южной Осетии в 2008 году. Россия ранее передала прокуратуре МУС материалы уголовного дела, свидетельствующие о преступлений режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Украинские представители остаются в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня в Донбассе и продолжают работать в штатном режиме, сообщил Андрей Лысенко.
Сколько еще будет длиться диалог сторон, и кто на самом деле тормозит выполнение минских соглашений корреспонденту Sputnik рассказал директор украинского филиала Института стран СНГ, политолог Денис Денисов.
Российский лидер считает странными позицию Турции, которая, после того как сбила над Сирией российский бомбардировщик, "кинулась в штаб-квартиру НАТО искать защиты".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.