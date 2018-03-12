Новости по теме конфликты

Общее настроение министров иностранных дел России, Украины, Франции и Германии по итогам парижских переговоров, скорее, пессимистичное, прогресса по одному из ключевых вопросов - выборам в Донбассе - так и не удалось достичь, во многом из-за позиции Киева.