Новости по теме курорты Абхазии

Осень – удачное время для отдыха в Абхазии. В эти дни природа порадует гостей республики красивыми осенними пейзажами, теплым морем и сочными фруктами.
3D панорама пляжа и окрестностей Пицунды продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
О том, как добраться до Абхазии, вы уже знаете. Интересно ли вам узнать, что можно увидеть и как перемещаться по стране?
Отдых в Абхазии во все времена считался и комфортным, и престижным. Современные туристы едут сюда за тем, зачем приезжали люди и сто лет назад – за чистым воздухом, пропитанным ароматом цветущих деревьев, за возможностью искупаться в прозрачных водах Черного моря и за счастьем наблюдать с пляжа за синими горами Кавказа. И так будет всегда.
Пассажиры пригородного поезда "Адлер–Гагра" считают этот вид транспорта самым оптимальным выбором при пересечении абхазо-российской границы, особенно для тех, кто планирует провести отдых в Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.