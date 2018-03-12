Новости по теме люди

О том, как новые поправки к закону об НДС разделили общество на тех, кто видит стакан наполовину полным и тех, кто считает его наполовину пустым, рассуждает колумнист Sputnik Ибрагим Чкадуа.
Власти Пекина планируют ограничить население города на уровне 22 миллионов человек.
Астрофизик Сергей Замоздра уверен, что слухи о черных дырах как об угрозе нашей планете сильно преувеличены, а на сегодняшний день стоит опасаться агрессии и невоспитанности.
Российский президент подчеркнул, что новые власти, занявшие посты после государственного переворота на Украине, впрямую начали угрожать крымчанам, и Москва исполнила волю проживающих на полуострове людей.
Наиболее населенной страной, согласно статистическим данным, является Китай, за ним следуют Индия и США. Россия с 142,423 миллиона жителей занимает девятое место.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.