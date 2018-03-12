Новости по теме музыкальные инструменты

Есхат Ахба, один из создателей ансамбль танца и песни "Уарада", играет на аккордеоне, привезенном в XIX веке в Россию из Германии, а позже на Кавказ.
На пятничных музыкальных вечерах в одном из приморских кафе Сухума музыкант Абзагу Марыхуба и его друзья исполняют абхазские, русские и английские песни.
Сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям, специалист в области радиосвязи и телевидения, музыкант Абзагу Марыхуба рассказал в интервью Sputnik Абхазия о любви к блюзу, отношению к классической музыке и пятничных музыкальных вечерах на набережной.
85 лет исполнилось Сухумскому государственному музыкальному училищу имени Алексея Чичба.
Об уникальности Пицундского органа и условиях эксплуатации инструмента рассказал в интервью Sputnik директор органостроительной фирмы "Александр Шуке оргельбау" Матиас Шуке.
1 ноября 1975 года в Пицундском храме состоялось открытие органа, построенного знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke".
Пицундский орган необходимо беречь и передать будущим поколениям артистов и слушателей, отметила оперная дива Хибла Герзмава.
Почти полвека назад в Абхазии впервые прозвучал орган. В трудное время его смогла сохранить хрупкая женщина. О том, как исполнитель и инструмент смогли спасти друг друга, узнавала корреспондент Sputnik Наала Авидзба.
1 ноября 1975 года в Пицундском храме состоялось открытие органа, построенного знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke".
Первого ноября 2015 года уникальный Пицундский орган, расположенный в Абхазии, отмечает почти полувековой юбилей. Об основных этапах его истории рассказывается в материале корреспондента Sputnik Наалы Авидзба.
Об абхазской части своей творческой биографии и уникальности Пицундского органа рассказал в интервью Sputnik органист Гарри Коняев.
В год 40-летия Пицундского органа, Народная артистка Абхазии, солистка Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба и Государственной хоровой капеллы Манана Шамба рассказала корреспонденту Sputnik о своем участии в концерте открытия Пицундского органа.
В фестивале приняли участие оркестры народных инструментов из разных регионов Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.