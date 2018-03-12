Новости по теме наркомания

124 случая передозировки наркотиками зарегистрировано в Абхазии за год, хотя сами медики говорят, что эта статистика не показатель и реальные цифры гораздо выше.
О проблеме наркомании в стране, об отсутствии общественного осуждения наркоманов и о том, как выходить из сложившейся ситуации рассуждает колумнист Sputnik Инал Лазба.
Генпрокурор республики предложил передать СГБ некоторые функции сотрудников Управления по контролю над оборотом наркотиков при МВД Абхазии, учитывая какую угрозу национальной безопасности представляет уровень наркотизации общества.
26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.