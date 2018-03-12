Новости по теме население

Власти Пекина планируют ограничить население города на уровне 22 миллионов человек.
Наиболее населенной страной, согласно статистическим данным, является Китай, за ним следуют Индия и США. Россия с 142,423 миллиона жителей занимает девятое место.
Данные Евростата, который публикует численность населения в 2015 году и прогноз на 2030 год, свидетельствуют, что миграция происходит из экономически менее благополучных стран ЕС в более развитые.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.