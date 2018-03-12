Новости по теме памятники архитектуры

Об истории здания Сухумского общества взаимного кредита, построенного абхазским архитектором Ражденом Какуба, читайте в материале Арифы Капба.
Бывший Дворец культуры в стиле сталинского ампира построен в 1950-х годах заключенными, в том числе немецкими военнопленными, рассказывают коренные жители города Гагра.
Храм покрова Божьей матери в крепости Абаата возвели в VI-VIII веках, позже он был освящен во имя Святого Ипатия Гангрского, по одной из версий, епископа небольшого города в Малой Азии, жившего в I веке нашей эры, по другой - в честь Ипатия Гагрского, жившего в пещере у горы Мамзышьха.
Sputnik Азербайджан предлагает перенестись во времени и окунуться в великолепие средневековой архитектуры и интерьера, а точнее - совершить увлекательную экскурсию по площадям, улочкам и крепостям Ичери Шехер (Старого города) Баку.
Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия рассказал Sputnik о выбранном месте для празднования Дня города, Сухумской крепости.
Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия рассказал Sputnik о выбранном месте для празднования Дня города - Сухумской крепости.
Вокруг Кафедрального собора Первопрестольного Святого Эчмиадзина, духовного центра армян, ходят разные истории.
Совещание президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с главами районных администраций по вопросам памятников историко-культурного наследия прошло в пятницу 5 января.
Восстановление крыши бывшего универмага "Гунда" в центре Гудауты и реставрация башенных часов здания завершатся в апреле настоящего года, сообщили в районной администрации.
3D панорама внутреннего убранства Драндского Успенского собора VI века продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Москва заявляла ранее Польше решительный протест в связи с осквернением Памятника благодарности Красной Армии в польском городе Щецин.
Заместитель министра культуры Абхазии, глава департамента по охране историко-культурного наследия Батал Кобахия рассказал в интервью Sputnik о деталях работы по сохранению архитектурных памятников республики.
Уголовное дело по факту сноса "дома купца Качикяна" будет вести следственное управление Генеральной прокуратуры.
15 января в центре Гудауты было снесено историческое здания начала XX века.
15 января в центре Гудауты было снесено историческое здания начала XX века.
Президент Рауль Хаджимба поручил Генеральной прокуратуре разобраться с фактом сноса архитектурного здания в Гудауте.
3D панорама окрестностей Драндского Успенского собора VI века продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама Бедийского собора и его окрестностей продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.