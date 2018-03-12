Новости по теме песни

Со дня смерти легендарного поэта, автора и исполнителя песен, актера Владимира Высоцкого прошло 37 лет. В день его памяти Sputnik Абхазия подготовил материал, рассказывающий о связи певца с Абхазией.
О своем детстве в Абхазии, о воспоминаниях военных месяцев в Сухуме, о переезде в Грецию и участии в песенном конкурсе Евровидение-2016 в преддверии первого полуфинала в интервью продюсеру Sputnik Абхазия Амине Лазба рассказал солист и основатель греческой музыкальной группы Argo Владимирос Софианидис.
На создание песни певца вдохновила представитель МИД РФ Мария Захарова, которая, по мнению певца, не похожа ни на одну другую женщину в политике.
Лазарев рассказал, что решающую роль в его согласии представлять Россию на конкурсе сыграла именно песня, ее автором стал Филипп Киркоров.
На пятничных музыкальных вечерах в одном из приморских кафе Сухума музыкант Абзагу Марыхуба и его друзья исполняют абхазские, русские и английские песни.
Финальный концерт музыкального проекта "Сара сашәа" (Моя песня-ред.) состоялся в Абхазской государственной филармонии.
Ранее информацию о выходе альбома с неизданными песнями Жанны Фриске сообщала ее сестра Наталья. Эти песни певица писала в течение последних шести лет.
Праздничный концерт, посвященный Дню России, был организован Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии.
Песни проекта "Ҳара ҳаруаа реиҳабы", посвященного памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, прозвучали на сцене Госфиларомнии республики.
Вторая половина праздничного дня была насыщенна: массовые гуляния на Набережной Махаджиров, выставка детских рисунков и, конечно, военные песни.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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