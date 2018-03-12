Новости по теме пленные

Руководитель экспертно-аналитического Совета Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Деревин рассказал в интервью Sputnik Абхазия о процедуре проведения обмена пленными.
Граждан Южной Осетии, осужденных в 2005 году в Грузии, обменяли в четверг на грузинских граждан, осужденных судами Абхазии и Южной Осетии.
Освобождeниe граждан РЮО состоялось в сотрудничестве с абхазской стороной и в соответствии с договоренностями, достигнутыми в формате Женeвских дискуссий, а такжe мeжду президентами Южной Осетии и Абхазии Лeонидом Тибиловым и Раулeм Хаджимба.
Как только будет решен вопрос с проведением выборов и достигнут компромисс в этом вопросе, нужно будет переходить к конституционной реформе, которая должна быть согласована с ДНР и ЛНР сказал Пушилин.
Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил по итогам встречи, что в ходе переговоров Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не удалось достичь договоренности об обмене пленными.
Одним из главных вопросов переговоров в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе стал вопрос об обмене пленными, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук.
Девять членов правящей семьи Катара были похищены из охотничьего лагеря в Ираке. Один из отпущенных на свободу заложников рассказал, что неизвестные похитили из охотничьего лагеря в общей сложности 32 человека.
Украинские силовики передали ополченцам самопровозглашенных республик 11 человек, из них восемь – из ДНР. Киеву вернули девять военнопленных. Смотрите на видео, как проходил обмен в районе города Счастье.
Гражданин Украины Дмитрий Белый длительное время находился в плену у афганских боевиков. Накануне в российском посольстве состоялась официальная процедура передачи Белого украинским дипломатам.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.