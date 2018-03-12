Новости по теме поэты

11 марта исполнилось бы 77 лет известному абхазскому поэту Таифу Аджба, он пропал без вести 9 октября 1992 года после того, как его увезли из дома грузинские гвардейцы.
Молодая абхазская поэтесса Диана Шашура номинирована на соискание литературной премии "Поэт года", учрежденной Союзом писателей России. Итоги конкурса будут подведены 21 марта 2017 года.
Народному поэту Абхазии, лауреату Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени Рушбею Смыр сегодня исполнилось 66 лет.
Пушкинист Виктор Кушниренко рассказал о том, какие исторические события наблюдал Пушкин в Бессарабии, а также о том, какие села посетил поэт, разыскивая цыганку Земфиру.
Коллекция "Вся Цветаева" - полное собрание изданий, вышедших из печати при жизни поэтессы, продали на торгах аукционного дома "Литфонд".
Советский поэт, писатель, общественный деятель, Константин Симонов родился 100 лет назад, 28 ноября 1915 года. Смотрите на архивных кадрах, как он читает свое стихотворение "Если Бог нас своим могуществом".
О трагической судьбе поэта Таифа Аджба и о его умении воспевать гармонию человека с природой родного края, рассуждает Инал Лазба.
Поэт, публицист, советник президента по вопросам культуры Владимир Зантария поздравил поэта Дениса Чачхалиа с 65-летием.
Стихотворения, рассказы и переводы 12 молодых авторов литературного клуба "Слово" вошли в сборник "Аӡаӡа арыцқәа" ("Капли росы"), который на днях вышел в Сухуме.
Саида Делба участвовала в Отечественной войне народа Абхазии, погибла 30 ноября 1992 года, посмертно награждена Орденом Леона.
Со дня смерти знаменитого поэта, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого прошло 35 лет.
Абхазский поэт, писатель, член Союза писателей Абхазии, профессор Абхазского государственного университета Борис Гургулия родился 20 июля 1935 года.
Борис Гургулия - абхазский поэт, писатель, член Союза писателей Абхазии, профессор Абхазского государственного университета.
Абхазские поэты и любители поэзии отметили 216-ый день рождения Александра Пушкина во вторник 9 июня.
Георгий Гублиа награжден орденом “Ахьдз-апша“ III степени за вклад в развитие художественной литературы и воспитание подрастающего поколения.
О своем творчестве и о том, что ее связывает с Абхазией, рассказала в интервью Sputnik поэтесса из Кабардино-Балкарии Зарина Канукова. Сегодня Канукова празднует свой день рождения.
К памятнику Народному поэту и писателю Абхазии руководство страны, творческая и научная интеллигенция возложили цветы, школьники прочли стихотворения поэта.
В день рождения выдающегося поэта Абхазии Таифа Аджба в Сухуме пройдет вечер его памяти.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.