Новости по теме пограничники

Боевые патроны были обнаружены в автомобиле, следовавшем через пограничный пункт "Джанкой". Подозрения вызвал пассажир иномарки Volkswagen Passat, житель Харьковской области.
Нарушений при совместном рейде сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и специалистов Государственного комитета по экологии и охране природы республики выявлено не было.
Нарушений при совместном рейде сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и специалистов Государственного комитета по экологии и охране природы республики выявлено не было.
Нарушений при совместном рейде сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и специалистов Государственного комитета по экологии и охране природы республики выявлено не было.
Инцидент произошел на искусственном водоеме, расположенном на российской территории в районе хутора Новорусский Миллеровского района Ростовской области. Один из местных жителей получил ранение в грудь.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии отмечают профессиональный праздник - День пограничника.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии отмечают профессиональный праздник - День пограничника.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии провели учения на море.
Екатерина Енчу, гражданка Молдовы, проживающая постоянно с семьей в Сочи, не может выехать из Абхазии в Россию с конца марта.
Сотрудники Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели учения по огневой подготовке.
Память погибшего четыре года назад сотрудника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Василия Квитко почтили на траурном митинге в Сухуме.
Траурный митинг, посвященный памяти погибшего в Абхазии российского пограничника Василия Квитко, прошел в Сухуме в среду.
За первый квартал 2015 года подразделениями Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Абхазия на госгранице с Грузией за различные нарушения задержаны почти 600 человек.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 12 февраля 2015 года начальником Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия назначен полковник Дмитрий Юдин.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.