Новости по теме полеты

Авиакомпания Pegasus Airlines приостановила полеты в Россию в начале января из-за проблем, возникших с документами после введения с 1 января 2016 года визового режима с Турцией. В данный момент проблема решена, полеты возобновлены.
Рейсы из Москвы и обратно отменят из-за возможного усиления ветра и снегопада в столичном регионе, говорится в сообщении авиакомпании.
Туроператоры перестали формировать и продавать туры в Турцию. Проанализировав ситуацию, стало ясно, что даже в интернете на 50% сократились запросы на билеты в Турцию, заявил представитель АТОР.
Безопасность в Турции и Тунисе оставляет желать лучшего, Россия, отменив полеты туда, заставит власти этих стран заняться безопасностью туристического кластера. Россиянам же эти курорты может заменить Крым, считает сенатор Игорь Морозов.
Российские власти после введения запрета на полеты в Египет обсуждают возможность прекращения авиасообщения с другими странами с нестабильной ситуацией, пишет "Коммерсант".
Туристы, испытывающие неудобства в связи с отменением авиасообщения с Египтом, могут заменить оплаченные путевки в Египет на отдых в другой стране, аннулировать тур с возвратом денежной суммы или сохранить оплаченные за путевку деньги на депозите у туроператора, отмечают в Ассоциации туроператоров России.
Полеты приостановлены до выяснения причин крушения российского лайнера A321. Направляющихся в Египет пассажиров просят не приезжать в аэропорты. Страховщики РФ не будут нести ответственность за прерванный у российских туристов отдых в Египте.
Владимир Путин поручил наладить взаимодействие с египетской стороной для обеспечения безопасности воздушного сообщения, сообщил Песков.
После наложения санкции украинской властью на 25 российских авиакомпаний, российская сторона приняла ответные меры, запретив полеты украинским авиакомпаниям в Россию.
Акции стоящей на грани банкротства авиакомпании "Трансаэро" могут вырасти еще в ближайшие дни, если история с покупкой акционером группы S7 подтвердится.
Представители Росавиации рассказали, как один из членов комиссии Украины по МН17 не мог сказать, когда именно военная авиация Украины прекратила полеты над ДНР.
Джон Керри сообщил, что уверен в возможности продуктивных переговоров с Россией по вопросу безопасности полетов авиации над Сирией. Министерство обороны РФ сообщило ранее, что предложения по данному вопросу уже готовы.
В связи с тем, что российская сторона не объяснила причины ограничения полетов украинских авиакомпаний, Украина запретила полеты между двумя странами.
Полеты авиакомпании "Трансаэро", которая 8 октября отменит 53 рейса, частично выполнит " Аэрофлот".
После того, как Украина ввела санкции против 25 российских авиакомпаний, запретив им полеты над территорией страны, Россия приняла решение зеркально ответить на подобный шаг.
Правительство Украины запретило нескольким российских авиакомпаниям, в том числе "Аэрофлоту" и "Трансаэро", полеты на Украину.
В украинский санкционный список попали 25 российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот" и "Трансаэро", а также почти 500 российских физических и юридических лиц.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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