Новости по теме посольство

В ночь на воскресенье неизвестные напали на припаркованные рядом с посольством России в Киеве автомобили, кроме того, злоумышленники бросили на территорию посольства дымовые шашки, файеры.
Газета Spiegel пишет, что разведка ФРГ шпионила за посольствами и другими органами ряда европейских стран, а также "другими целями" во Франции и США, которые не соответствовали профилю работы немецкой разведки.
Из-за инцидента дипмиссия США временно приостанавливала свою деятельность.
Виза российскому певцу и депутату Госдумы Иосифу Кобзону была выдана из гуманитарных соображений, заявили в посольстве Италии.
Церемония открытия Посольства Абхазии в Южной Осетии прошла в торжественной обстановке во вторник в Цхинвале.
Церемония открытия Посольства Абхазии в Южной Осетии прошла в торжественной обстановке во вторник в Цхинвале.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, мужчина и женщина открыли огонь по зданию консульства США в Стамбуле, после чего скрылись с места преступления.
Торжественное мероприятие, посвященное первому президенту, служит напоминанием о необходимости продолжать начатое Владиславом дело и приумножить то, за что он боролся, сказала член правления Московской абхазской диаспоры Эсма Хагба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.