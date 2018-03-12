Новости по теме правительство

Ранее вице-президент США Джозеф Байден в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что формирование нового правительства Украины, готового работать с МВФ, позволит получить новые кредитные гарантии от США.
Несколько тысяч человек с флагами Украины и различными плакатами выстроились вдоль дороги у стен кабмина, среди лозунгов - "Украина без Яценюка!".
Способность действующего Кабинета Министров к имплементации необходимых изменений в экономической и политической сферах при этом ставится аналитиками банка под сомнение.
Досрочные выборы состоятся 20 сентября. Основываясь на опросах, ни одна партия не сумеет получить парламентское большинство — 151 место в 300-местном парламенте — и единолично сформировать правительство.
В реформировании политической системы Абхазии в первую очередь необходимо перераспределение полномочий между президентом, правительством и Парламентом, плавный переход от президентской к президентско-парламентской республики, считает руководитель республиканской общественной организации “Апсадгил”, бывший вице-премьер Беслан Эшба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.