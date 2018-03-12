Новости по теме премьера

Мировая премьера фильма "Софичка" по мотивам повести Фазиля Искандера состоялась на проходящем в Таллине ежегодном кинофестивале "Темные Ночи", на который приезжают не только именитые кинорежиссеры, но и дебютанты, такие как режиссер фильма Кира Коваленко.