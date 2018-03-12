Новости по теме проекты

За год мультимедийный хаб Sputnik Абхазия занял одну из лидирующих позиций в информационном пространстве Абхазии. По объему производимой и поставляемой информации, разнообразию мультимедийных форматов Sputnik Абхазия не имеет сегодня конкурентов в республике.