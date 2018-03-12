Новости по теме проекты

В субботу 4 марта состоялось первое выступление первого отборочного тура участницы из Абхазии в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!"
В Абхазском государственном университете стартовал новый образовательный проект ПРООН, который представляет собой абхазский аналог известных в мире презентаций в стили TED talks.
В марте журналисты радио Sputnik и приглашенные эксперты в рамках спецпроекта обсудят особенности освещения событий западными и отечественными СМИ, в частности фактов грузинской агрессии в Южной Осетии.
Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба рассказал о работе по паспортизации граждан Республики Абхазия на пресс-конференции в пятницу 5 февраля.
Необходимо обсудить создание специальной международной организации по типу Интерпола, которая бы объединила усилия национальных спецслужб стран в области борьбы с терроризмом, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
О том, предстоит ли Главному Кавказскому хребту стать мостом, соединяющим в единое целое родственные этнические группы, как это было в прошлом, рассуждает политолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.
За год мультимедийный хаб Sputnik Абхазия занял одну из лидирующих позиций в информационном пространстве Абхазии. По объему производимой и поставляемой информации, разнообразию мультимедийных форматов Sputnik Абхазия не имеет сегодня конкурентов в республике.
Генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия внес на рассмотрение Парламента проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Абхазия "О прокуратуре Республики Абхазия".
Республиканский бюджет на 2016 год обсудили в Кабинете Министров в четверг 19 ноября.
Предложенный документ, по мнению американской стороны, не дает полного определения понятия "оружие в космическом пространстве", что означает отсутствие у государств общего понимания используемой терминологии.
Завершил свою работу VIII международный конгресс студенческой молодежи "Интердиалог: АПСНЫ.SU". Участников и организаторов конгресса принял первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба.
Мероприятия в рамках проекта "Аҿар, аԥсышәала шәцәажәала!" ("Молодежь, говори на абхазском!") будут проходить в течение года.
Проект Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, обсудили в Народном Собрании Абхазии.
Идею производства абысты в вакуумной упаковке предложили Раулю Хаджимба в Очамчыре.
Директор РУП "Абхазчай" Астамур Отырба на пресс-конференции в АРСМИРА в понедельник 7 сентября рассказал о проблемах отрасли.
Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль заявил, что поправки по децентрализации власти, которые в первом чтении приняла Верховная Рада Украины, должны помочь в реализации Минских соглашений.
Солистка группы "Мирайф", финалистка телевизионного шоу "Голос" Мариам Мерабова рассказала о своем участии в проекте.
Документ признает крушение лайнера на Украине угрозой международному миру и предписывает создание международного трибунала для привлечения виновных к ответственности.
Один из продюсеров музыкального проекта "Apsny Star: битва продюсеров" Роланд Бганба рассказал Sputnik о том, как проходит кастинг.
Участник команды КВН "Нарты из Абхазии" Саид Хашба рассказал в интервью Sputnik о своем творческом пути и планах на будущее.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.