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Новости по теме птицы

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  • Охота на ястреба в селе Абгархук
    10:26 13.10.2016Фото 11
    474

    Ястребиная охота в Абхазии: "слепая" приманка против зоркого глаза

    Чтобы узнать с чего начинается ястребиная охота – одна из древних традиций в Абхазии, и чем она лучше охоты с ружьем корреспондент Sputnik Анжелика Бения отправилась в село Абгархук Гудаутского района, которое знаменито самыми искушенными ловцами ястребов.

  • Жулан играет, хищник бьется в сети: как в Абхазии ловят ястребов
    09:30 13.10.2016Видео
    342

    Жулан "играет", хищник бьется в сети: как в Абхазии ловят ястребов

    Чтобы узнать, с чего начинается ястребиная охота – одна из древних традиций в Абхазии, и чем она лучше охоты с ружьем, корреспондент Sputnik Анжелика Бения отправилась в село Абгархук Гудаутского района, которое знаменито самыми искушенными ловцами ястребов.

  • Охотники с добычей
    08:56 13.10.2016
    1284

    Охота на охотника: поймать и приручить ястреба

    Чтобы узнать с чего начинается ястребиная охота – одна из древних традиций в Абхазии, и чем она лучше охоты с ружьем корреспондент Sputnik Анжелика Бения отправилась в село Абгархук Гудаутского района, которое знаменито самыми искушенными ловцами ястребов.

  • 19:00 01.04.2016
    681

    Удод - "Птица года"

    В рамках биологической программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" 1 апреля во всем мире отмечается Международный день птиц, который стал проводиться в США, начиная с 1894 года, в СССР же этот праздник пришел в 1927 году.

  • Чайки на сухумском причале.
    19:02 16.02.2016
    628

    Не велика птица

    О причинах значительного числа чаек в акватории Сухумской бухты рассказал в интервью Sputnik орнитолог, проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Виктор Маландзия.

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