Новости по теме птицы

Чтобы узнать с чего начинается ястребиная охота – одна из древних традиций в Абхазии, и чем она лучше охоты с ружьем корреспондент Sputnik Анжелика Бения отправилась в село Абгархук Гудаутского района, которое знаменито самыми искушенными ловцами ястребов.
Чтобы узнать, с чего начинается ястребиная охота – одна из древних традиций в Абхазии, и чем она лучше охоты с ружьем, корреспондент Sputnik Анжелика Бения отправилась в село Абгархук Гудаутского района, которое знаменито самыми искушенными ловцами ястребов.
Чтобы узнать с чего начинается ястребиная охота – одна из древних традиций в Абхазии, и чем она лучше охоты с ружьем корреспондент Sputnik Анжелика Бения отправилась в село Абгархук Гудаутского района, которое знаменито самыми искушенными ловцами ястребов.
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