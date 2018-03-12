Новости по теме ракеты

Президент России Владимир Путин после первого пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с тремя спутниками поздравил сотрудников космодрома "Восточный" с успешным стартом.
"После успешного запуска "Союза" в газоотводе под стартовым столом была обнаружена огромная деталь - сорванная защита кабины обслуживания.
Когда-то апрельским днем полной грудью этот степной воздух вдохнул Гагарин, а на выдохе сказал: "Поехали".
Операция возмездия начнется в случае попытки захватить территорию страны, воздушное пространство или территориальные воды, гласит заявление генштаба.
Глава министерства обороны Японии Гэн Накатани не исключил возможности новых провокаций со стороны Пхеньяна.
Вашингтон и Пекин заявили, что не примут КНДР как ядерную державу и подтвердили важность сильного и единого международного ответа на провокации КНДР, в том числе посредством резолюции Совета Безопасности ООН.
Северная Корея работает против собственных интересов, запуск ракеты является серьезной ошибкой Пхеньяна, считает представитель российского МИД Михаил Ульянов.
Японские эксперты, по данным телеканала NHK, убеждены, что взрыв первой ступени был плановым и Пхеньян осуществил его, чтобы деталь ракеты не попала в руки южан.
В США считают, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия при этом отрицает, что она нарушает договор РСМД.
Односторонние санкции Токио против КНДР должны быть направлены на комплексное решение ядерной проблемы, вопросов ракетной программы Пхеньяна, говорится в резолюции нижней палаты парламента страны.
Отношение РФ к запуску ракеты КНДР продемонстрировано полным единением с Советом Безопасности в неприятии этого пуска в ходе заседания Совбеза, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В сложившейся ситуации действовать можно и нужно только через возобновление переговоров, многосторонних в рамках "шестерки" и двусторонних между КНДР и США, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Осуществив вопреки резолюции ООН запуск баллистической ракеты, КНДР вынуждает мировой сообщество к принятию по отношению к ней более жестких мер, считают в Совфеде РФ.
Центральное телевидение Северной Кореи объявило об успешном запуске искусственного спутника "Кванмёнсон-4". КНДР готовит пятое ядерное испытание, считает разведка Южной Кореи.
Запуск ракеты и противопоставление себя всему международному сообществу не отвечает интересам самой КНДР и не может не вызывать решительный протест, отметили в МИД РФ.
Накануне КНДР ускорила на один день сроки проведения запуска ракеты со спутником, на котором находится измерительное и другое оборудование, о чем уведомила международные организации.
Пхеньян предупредил, что будет проводить запуск ракеты со спутником в период с 8 по 25 февраля. Точные дату и время северокорейские власти не называют.
Внешний вид обнаруженного фрагмента корпуса ракеты, которая, предположительно, сбила малайзийский Boeing, не соответствует внешнему виду фрагментов, которые образуются при взрыве боевой части ракеты серии 9М38 (9М38М1), говорится в письме главы Росавиации.
Такие данные как расположение, размеры и граница повреждений, число и плотность пробоин на обломках, не соответствуют точке подрыва боевой части и ориентации ракеты в пространстве, приведенным в окончательном отчете, сообщает Росавиация.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что Россия впервые нанесла ракетный удар по объектам ИГ (ДАИШ) в Сирии с подводной лодки "Ростов-на-Дону" из акватории Средиземного моря.
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