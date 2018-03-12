Новости по теме реклама

Главный художник Сухума Руслан Габлия рассказал Sputnik о нарушениях при установлении наружной рекламы в столице и о работе администрации города, направленной на решение этой проблемы.
Главный художник Сухума Руслан Габлия рассказал Sputnik о целях и задачах своего отдела.
Сухумское управление по рекламе, информации и оформлению города провело акцию по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций и вывесок на деревьях в Сухуме.
Подведены итоги I Фестиваля социальной рекламы "Новый взгляд".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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