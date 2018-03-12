Новости по теме рынок

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Обзор цен на рынке Сухума. 20 мая 2016 года.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на столичном центральном рынке.
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Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на столичном центральном рынке.
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