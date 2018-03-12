Новости по теме семьи

День любви, семьи и верности, а также православный праздник День Петра и Февронии Муромских отмечается 8 июля.
О том, с какими трудностями отцу двоих детей Тимуру Агухаа и нескольким молодым семьям удалось получить квартиры в Сухуме, рассказывает корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба.
15 мая отмечается День семьи. В преддверии этого праздника Общественный благотворительный центр "Луч надежды" провел концерт для детей-инвалидов Очамчырского района.
В Кабинете Министров приняли постановление о выделении жилья молодым семьям в Сухуме в пятницу 6 мая.
Абхазы с древних времен придавали большое значение семейным отношениям, в частности, воспитанию детей в абхазских традициях, в XIX веке в Абхазии появилась традиция аталычества.
В настоящее время началась процедура официального признания 26 пропавших на "Северной" шахтеров погибшими, все материалы будут направлены в ЗАГС.
Ранее власти КНР заявляли, что продолжат политику "одна семья — один ребенок" и могут усилить контроль в сфере рождаемости.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.