Новости по теме семинары

Деятельность археолога, кавказоведа Юрия Воронова была основной темой на полевом семинаре в селе Цабал, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия.
Семинар на тему "Государственно-частное партнерство" провели в Сухуме для руководителей местных органов исполнительной власти.
Проблемы гендерного воспитания в образовательной системе Абхазии обсудили в ходе круглого стола в образовательном центре "Мир без насилия" имени Зураба Ачба.
Семинар посвященный обеспечению санитарно-эпидемиологическому режима в лечебно-профилактических учреждениях начался в Абхазии.
Санитарно-эпидемиологический режим в лечебно-профилактических учреждениях – тема начавшихся семинаров для работников здравоохранения Абхазии.
Семинары для молодых журналистов в Сухуме станут ежемесячными.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.