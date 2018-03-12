Новости по теме скульпторы

Абхазский скульптор, бывший председатель Союза художников Абахзии Виталий Джения рассказал о своих работах, о первых сложностях творческого пути и о том, что вдохновляет
Амиран Адлейба рассказал Sputnik о своем выборе профессии скульптора.
Скульптор Амиран Адлейба рассказал Sputnik о своем выборе профессии скульптора.
Комиссия по монументальному искусству при Кабинете Министров, учитывая мнения Городского Собрания Пицунды, будет решать, относятся ли остановки к предметам охраны.
Марина Эшба - дочь видного государственного деятеля Абхазии, революционера, дипломата Ефрема Эшба.
Накануне 86-летия любимого всеми Фазиля Искандера талантливый скульптор Архип Лабахуа в интервью Sputnik рассказал, как творчество писателя повлияло на его внутренний мир.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.