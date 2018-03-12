Новости по теме спецслужбы

По данным ЦРУ и разведки Турции, которые приводит газета Hurriyet, боевики ИГ (ДАИШ) планируют совершить теракты против объектов США и в туристических местах страны.
Боевики, осуществившие серию нападений в Париже, входили в секретный список TIDE. Документ Национального антитеррористического центра США содержит до 1,1 миллиона имен, из них 25 тысяч - жители Соединенных Штатов.
В Кремле не подтвердили факт обращения России в ФБР с просьбой подключиться к расследованию крушения А321. Активизация контактов между Россией и США по борьбе с терроризмом возможна, сказал Сергей Иванов. США уже получили запрос Египта о включении в команду экспертов по двигателям самолета, которые были произведены американской компанией.
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал прекращение действия Патриотического акта в США, позволяющего ФБР и АНБ следить за американскими гражданами и собирать данные.
Спецслужбы США предупреждают, что если не продлить действие закона, то в области безопасности для граждан страны начнется игра в "русскую рулетку" с непредсказуемым итогом.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.