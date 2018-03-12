Новости по теме стратегии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба считает, что необходимо активизировать все силы в стране для проведения реформ. Об этом он заявил на презентации второго этапа работы над Стратегией социально-экономического развития Абхазии до 2025 года в понедельник 4 мая в Сухуме.