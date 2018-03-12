Новости по теме стратегии

Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии, на котором была одобрена "Стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года", состоялось в пятницу 12 февраля.
Артур Миквабия провел итоги Международного форума "Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов", который состоялся в Абхазии в среду 16 декабря.
Международный форум "Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов" состоялся в Абхазии в среду 16 декабря.
Президент Рауль Хаджимба отметил важность реализации долгосрочной программы развития страны.
Российская делегация прибыла в Абхазию для участия в Международном форуме: "Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов".
О том, что соглашение по ОГВ – не просто новая конфигурация традиционного взаимодействия сторон, а новая прочность национального суверенитета Республики Абхазия, рассказал Sputnik обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко.
Стратегическая сессия "Культура Абхазии: актуализация и сохранение" начала свою работу 8 сентября 2015 года в Сухуме.
В Центре стратегических исследований обсудили пути развития здравоохранения республики.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба считает, что необходимо активизировать все силы в стране для проведения реформ. Об этом он заявил на презентации второго этапа работы над Стратегией социально-экономического развития Абхазии до 2025 года в понедельник 4 мая в Сухуме.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.