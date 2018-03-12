Новости по теме связь

Российско-абхазская межведомственная рабочая группа по планированию и использованию радиочастотного спектра в приграничных районах России и Абхазии подписали соглашение в области работы сотовых сетей.
Начальник управления администрации президента Абхазии по связям со средствами массовой информации Виталий Чамагуа в своем первом интервью после назначения на должность рассказал Sputnik о планах работы ведомства.
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров восстановил свой аккаунт в Instagram, взломанный турецкими хакерами.
Связистам предстоит развернуть полевые подвижные пункты управления, узлы связи, провести комплексные тренировки в различных диапазонах частот, в том числе в горной местности, сообщила пресс-служба ЮВО.
Ранее Минобороны России и Вооруженные силы Турции прервали взаимодействие по "горячей линии" после того, как Турция сбила российский военный самолет, участвующий в операции против террористов в Сирии. Как заявляет Давутоглу, создание каналов связи может предотвратить подобные инциденты в дальнейшем.
Ответственность за то, что на территории Азербайджана и на части территории Кыргызстана отключился интернет, лежит, в том числе, и на органах государственной власти, заявил Sputnik директор региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" Сергей Гребенников.
В соревнованиях принимают участие около 100 лучших связистов воинских частей, расквартированных в Абхазии, Чеченской Республике, Волгоградской области и Ставропольском крае.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.