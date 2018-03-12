Новости по теме туроператоры

Туроператоры с бенефициарами из Турции были исключены из Единого федерального реестра во исполнение указа президента и постановления правительства РФ. Те из них, кто юридически подтвердит отсутствие турецких бенефициаров, могут быть восстановлены в ближайшее время.
Ожидается, что внутренний турпоток в России может в 2016 году достичь 3-5 миллионов человек. Необходимо продолжать работать над улучшением качества туристической инфраструктуры в стране, подчеркнул глава Ростуризма Олег Сафонов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.