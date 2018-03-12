Новости по теме выступления

По большому счету речь Путина в ООН – это заявка России на мировое идейное и не только идейное лидерство. Для этого очень полезным может оказаться успех Москвы в разрешении ближневосточного кризиса. Но дело далеко не только в этом кризисе, считает Дмитрий Косырев.