Новости по теме выступления

В субботу 4 марта состоялось первое выступление первого отборочного тура участницы из Абхазии в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!"
Увидеть и услышать выступление украинского лидера смогут лишь обладатели специальных приглашений, меры безопасности связаны со стрельбой на Капитолийском холме.
Лидер "Единой России" в своем выступлении заверил, что власти не отказываются от выполнения социальных обязательств, и подчеркнул, что работу по поддержке и защите бизнеса надо ускорить. Кроме этого он предложил в кратчайшие сроки разработать и принять предвыборную программу.
Совместный концерт Луки Гаделия и Владимира Магомадова состоялся в Самарской государственной филармонии во вторник 22 декабря.
В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений до конца августа из-за опухоли мозга. В августе певец завершил курс лучевой терапии и немедленно приступил к работе. 25 сентября он вышел на сцену нью-йоркской Метрополитен-оперы.
Россия, Белоруссия и Украина объявили о выходе из состава Советского Союза и о создании СНГ 8 декабря 1991 года. Смотрите на архивных кадрах выступление Михаила Горбачева, где он заявляет о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.
Президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, в котором затронул основные направления внутренней и внешней политики, государственной безопасности и экономического развития.
Праздничный концерт, посвященный 85-летию со дня создания Сухумского государственного музыкального училища.
Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов на брифинге заявил об имеющихся у ведомства доказательствах вовлеченности семьи турецкого лидера в систему незаконных поставок нефти с месторождений, захваченных ИГ (ДАИШ).
85 лет исполнилось Сухумскому музучилищу имени Чичба.
В субботу 14 ноября на официальной странице оперной дивы Хиблы Герзмава ее представители сообщили об отмене концерта в Музыкальном театре города Краснодар, назначенного на 23 ноября, заявив, что концерт отменен в связи с невыполнением условий и договоренностей организатором концерта Львом Габриеляном.
Впервые в гастрольной истории Хиблы Герзмава произошел случай отмены концертов из-за недобросовестного выполнения обязательств со стороны организатора концертов.
В год 40-летия Пицундского органа, Народная артистка Абхазии, солистка Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба и Государственной хоровой капеллы Манана Шамба рассказала корреспонденту Sputnik о своем участии в концерте открытия Пицундского органа.
Экс-президент Франции за время поездки в Россию выступит с лекцией перед студентами МГИМО и встретится с представителями франко-российской торгово-промышленной палаты. В России Саркози планирует встретиться с Владимиром Путиным.
Блок оппозиционных сил Абхазии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную общественно-политической ситуации в стране, а также предстоящему съезду политической партии “Амцахара“.
По большому счету речь Путина в ООН – это заявка России на мировое идейное и не только идейное лидерство. Для этого очень полезным может оказаться успех Москвы в разрешении ближневосточного кризиса. Но дело далеко не только в этом кризисе, считает Дмитрий Косырев.
По словам Нурсултана Назарбаева, мировые резервные валюты на данном этапе не отвечают критериям законности, демократичности и эффективности.
Sputnik покажет выступление Владимира Путина на Генеральной ассамблее ООН в режиме реального времени.
Президент России Владимир Путин выступил на Генеральной ассамблее ООН в США. На видео - кадры выступления российского президента с трибуны ООН.
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в зале не присутствовал, поскольку ожидал своей очереди выйти на трибуну Объединенных Наций в специальной комнате.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.